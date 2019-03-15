تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في خدمة الأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية جاهزيتها لفعاليات «الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019»، من خلال توفير أفضل الخدمات والحلول الرقمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقوم هيئة الأنظمة والخدمات الذكية بتوفير مجموعة من الخدمات والحلول الرقمية، مثل خدمات المساعدة الافتراضية، وتحديد المواقع الجغرافية وإدارة علاقات المتعاملين، الذي سيقدمه مركز الاتصال الحكومي لإمارة أبوظبي التابع للهيئة.

بالإضافة إلى تقديم حلول وتطبيقات مبتكرة في مجال ذكاء الأعمال والتحليلات وتطبيقات الهاتف المحمول وتقنيات أخرى متخصصة لإدارة علاقات وخدمات اللاعبين ومتابعة أوضاعهم والحالات الطارئة، فضلاً عن تقنيات التغطية المتقدمة ودعم عمليات إدارة الحشود.

وأشارت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، إلى أن الهيئة حريصة على تسخير كل إمكاناتها لضمان إنجاح تجربة استضافة هذا الحدث الرياضي وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية. وقالت: يأتي دعمنا لهذا الحدث الرياضي الإنساني الموجه لأصحاب الهمم انطلاقاً من إيماننا بقدرات وإمكانيات هذه الشريحة المهمة وقدرتها على المشاركة الإيجابية والفعالة في المجتمع، ومدى الاهتمام الذي توليه الدولة لأصحاب الهمم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.

خدمات

وستوفر الهيئة مجموعة من الخدمات الذكية خلال الحدث مثل إنشاء خرائط رقمية مبتكرة لتسلسل فعليات الحدث، وعرض المعلومات الخاصة بأنشطة الفعاليات بشكل لحظي، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث الجيومكاني، وخدمات أخرى تستهدف تعزيز التفاعل مع الجمهور وتمكنيهم من مشاركة تجاربهم على منصات التواصل الاجتماعي أثناء زيارتهم لأبرز المعالم السياحية في أبوظبي.