«شرطة دبي» بطل السرعة بتحدي «إكس كات الفجيرة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - تصوير: زيشان أحمد

حلّق زورق شرطة دبي، بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي، أمس، بلقب سباق السرعة، بالجولة الأولى لبطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات»، في الفجيرة «كأس تحدي الفجيرة».

فيما احتل الزورقان الإيطاليان «2» و«فيديك»، المركزين الثاني والثالث، وجاء الزورق الروسي نيو ستار رابعاً، والزورق الكويتي خامساً، وينطلق اليوم بكورنيش الفجيرة، السباق الرئيس من بطولة العالم لزوارق الإكس كات «تحدي كأس الفجيرة»، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمشاركة 12 زورقاً، يقودها 24 متسابقاً، وسيكون زورق شرطة دبي في المقدمة، بعد تحقيقه المركز الأول في سباق الزمن.

ترحيب

ورحب نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، مستضيف البطولة، في المؤتمر الصحافي، أمس، بفندق البطولة، باللجنة المنظمة والمتسابقين، وأكد أحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، عن انطلاق جولات سباق الجائزة الكبرى «إكس كات» اليوم رسمياً من الفجيرة، ثم يتم التوجه إلى إيطاليا والنرويج، كما تشهد الصين إقامة 4 جولات، فضلاً عن جولة في أبوظبي، وستكون دبي خاتمة جولات «الجائزة الكبرى»، متمنياً التوفيق لمتسابقي الإمارات في التتويج بالألقاب، اعتباراً من جولة الفجيرة.

وعن حالة البحر قال: الأجواء رائعة، وأكدت دائرة الأرصاد أن المد البحري سيكون منخفضاً، مع تراجع مستوى الأمواج، وانحسار الرياح، ما يبشر بسباق ناجح. وعن غياب زورق «فيكتوري تيم»، أشار إلى أن «أمراء البحار» أثروا السباقات الماضية، من خلال وجودهم المستمر والدائم في كافة البطولات بالمياه الإماراتية، معرباً عن أمله أن يعود زورق الفيكتوري تيم من جديد لفئة «إكس كات».

فخر

وأكد حريز المر بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، عن اعتزازه الكبير ببطولة العالم «إكس كات»، وأن يكون تنظيم البطولة المتفوقة عالمياً، بأيدٍ إماراتية، خاصة أنها تنافس كبرى البطولات، وتجتذب الأنظار مع الحضور العالمي، مع اتساع رقعة التنظيم، والتي شملت العديد من دول العالم.

وحرص حريز المر بن حريز، على تجديد الثقة في متسابقي الإمارات، وقال: نجدد الثقة دوماً في كوادرنا الوطنية، وفي قدرتها على المنافسة، وتحقيق المراكز الأولى، خاصة أنهم من أفضل المتسابقين، وهم قادرون على الوصول لمنصة التتويج في أي وقت، ومن خلال أي مشاركة.

المركز الأول

عبر الثنائي الإماراتي عارف الزفين ونادر بن هندي، متسابقا زورق شرطة دبي، عن سعادتهما بنيل لقب المركز الأول ضمن سباق السرعة، وأشار الزفين إلى أن المنافسة لم تكن سهلة، في ظل وجود عدد من الزوارق التي سبق أن توجت بألقاب فئة الإكس كات، وقال: نأمل في مواصلة عروضنا الجيدة التي قدمناها في المواسم السابقة، وأن نهدي قيادات شرطة دبي لقب جولة الفجيرة.

وأشاد نادر بن هندي بالدعم الكبير من قبل شرطة دبي، وقال: أتمنى أن نوفق في تحقيق حلم اللقب والتتويج، وضمان كأس الجولة الافتتاحية الأولى من البطولة، ودائماً نخوض السباقات تحت شعار «لا بديل عن المركز الأول».