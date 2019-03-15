نصف مليون درهم من «ضمان» تغطية تأمينية للحالات الطارئة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عقدت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» شراكة مع الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، لتوفر بموجبها تغطية تأمينية للحالات الطارئة لجميع الرياضيين وأعضاء الوفود المشاركة بإجمالي يناهز 12 ألف شخص طوال فترة إقامة الأولمبياد.

كما أعلنت «ضمان» تقديمها منحة بقيمة نصف مليون درهم لصالح الأولمبياد الخاص الإماراتي، بهدف دعم نشاطاتها المختلفة لاسيما تدريب الرياضيين من أصحاب الهمم والتوعية المجتمعية بالرياضات المعنية بذوي التحديات الذهنية ودعم منتخب الإرادة المشارك في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.