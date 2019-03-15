فحوص طبية شاملة لـ 7500 رياضي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

في إطار دعمها للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، تجري شركة «ستاركي لتقنيات السمع» فحوصاً طبية شاملة لصحة الأذن والسمع لـ 7500 رياضي مشارك في الأولمبياد.

كما ستقدم الشركة النصائح الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية إجراء الفحوص الدورية للأذن. وستتم عمليات الفحص في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ـ القاعة رقم 1، ويجريها الفريق الطبي التابع للشركة بقيادة بيل أوستن، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة.

وسيضم الفريق ما يقرب من 40 أخصائياً في صحة الأذن والسمع لإجراء الفحوص وتقديم الاستشارات الطبية للرياضيين المشاركين في الألعاب العالمية 2019. وتم تصميم برنامج «الرياضيون الأصحاء» بهدف تحسين قدرات جميع الرياضيين على التدرب والمشاركة في منافسات الأولمبياد الخاص، والحياة بشكل عام.

وذلك من خلال توفير الفحوص والخدمات والتربية الصحية مجاناً خلال منافسات الأولمبياد. أما بالنسبة للرياضيين الذين بحاجة لدعم طبي، سيتم تزويدهم بأجهزة سمع جديدة على الفور، كما سيتواصل معهم ممثلو «ستاركي» في بلدانهم بعد انتهاء الأولمبياد.

وبهذه المناسبة، قال بيل أوستن، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة: «تسهم هذه المبادرة في الأولمبياد الخاص بتعزيز صحة السمع لدى الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية. وعلى الرغم من الحاجة الشديدة والمخاطر الصحية العالية، فإن ذوي الإعاقات الذهنية هم عادةً الشريحة الأقل استفادة من الرعاية والخدمات الصحية الأساسية» .