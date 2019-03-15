سفارة بريطانيا تحتفي بالرياضيين المشاركين

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت سفارة المملكة المتحدة لدى الدولة، احتفالاً للرياضيين البريطانيين المشاركين في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، وتعد هذه الفعالية، التي شهدت تنظيم بعض الأنشطة الرياضية، الحلقة الأحدث في مسلسل فعاليات المجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية لدعم «الأولمبياد الخاص»، الحدث الإنساني والرياضي الأكبر في العالم.

وقال باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، خلال الفعالية: «نحن سعداء للترحيب بالبعثة الرياضية في السفارة، ليس فقط لكي نتمنى لهم أداء مبهراً وحظاً سعيداً، ولكن أيضاً للتعبير عن فخرنا بهم، وبما حققوه من إنجازات بارزة». وأضاف: «إن استيعاب الجميع والاندماج، هو قيمة نتشاركها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.