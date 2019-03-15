مباراتان في انطلاقة كأس رئيس الدولة للبولو في غنتوت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، في نسختها 19 بمباراتين، ويلعب أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، مع زيدان السعودي بقيادة سلطان الفيصل في نهائي مبكر، والإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع ديزرت بالم بقيادة راشد البواردي، في مواجهة مهمة، ويلعب غداً غنتوت مازيراتي بقيادة يوسف بن دسمال، مع الحبتو بقيادة محمد الحبتور.

ينظم البطولة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وتستمر حتى 29 الجاري بملاعب غنتوت، وتحمل البطولة شعار «عام التسامح»، وهي مقدمة من شركة بريمير موتورز مازيراتي، وتقام بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، تحت مظلة جمعية الإمارات للبولو.