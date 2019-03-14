محمد بن زايد يفتتح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي

المصدر: وام

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تحتضنها مدينة أبوظبي .. بحضور ملوك و قادة عدد من الدول الشقيقة و الصديقة وأصحاب السمو حكام الإمارات و أولياء العهود وكبار ضيوف الدولة.

ووسط حضور جماهيري من محبي الألعاب العالمية الخاصة وضيوف الدولة.. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الانطلاق الرسمي لألعاب الأولمبياد الخاص..

وقال سموه في كلمة له " السلام عليكم و رحمة الله .. ضيوفنا الكرام.. السيدات والسادة.. جماهير هذه المنافسات العالمية.. بالإنابة عن أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" .. " نرحب بكم ونحييكم في دار زايد بلدكم الثاني.. وبكل فخر نتشرف باستضافة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.. ونعتز بتواجدنا مع جميع أبطال الأولمبياد ورياضييه من مختلف أنحاء العالم.. اليوم بتواجدكم وتفاعلكم نرسل رسالة إلى العالم أنه لا مستحيل مع الإصرار والعزم، فقط الإرادة تصنع الفارق .. ونوجه تحية إلى جميع أصحاب الهمم لعزمهم و همتهم للوصول إلى القمم.. و أحيي اللاعبين المتواجدين في الملعب اليوم لشجاعتهم في تمثيل بلدانهم ولكونهم مصدر إلهام للجميع ... أبنائي وبناتي.. أنا سعيد بمتابعتكم و تشجيعكم و كل شعب الإمارات يشجعكم و يفخر بعطائكم ".

و شهد الافتتاح .. الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ونور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان و ماكي سال رئيس جمهورية السنغال و جوزيف موسكات رئيس وزراء جمهورية مالطا وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة و سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

جانب من دخول الوفود المشاركة خلال حفل افتتاح #الأولمبياد_الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 وسط حضور جماهيري كبير. @WorldGamesAD#ها_هم_أصحاب_الهمم#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BXiLBk5GjH — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 14, 2019

صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد يستقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أثناء وصوله لاستاد مدينة زايد الرياضية لحضور حفل الافتتاح الرسمي لـ #الاولمبياد_الخاص للألعاب العالمية بـ #أبوظبي2019 @dubaisportstv@WorldGamesAD #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/IvKsnjHUVt — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 14, 2019