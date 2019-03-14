ألكس جورج «هاتريك» شطرنج مدارس دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

للمرة الثالثة على التوالي فاز ألكس جورج الطالب في الصف الخامس بمدرسة ريبتون دبي ببطولة مدارس دبي للشطرنج والتي أقيمت مؤخراً في نادي دبي للشطرنج والثقافة والتي تؤهل للدخول في بطولة مدارس الدولة للشطرنج.

وأشاد الطالب بالجهود الكبيرة التي قام بها نادي دبي للشطرنج والثقافة في تنظيم البطولة التي شارك بها عدد كبير من مدارس دبي والتي تنافست بقوة للفوز بالمراكز الأولى للبطولة. وأكد أهمية لعبة الشطرنج فهي لعبة تعزز قدرات الدماغ، والتفكير النقدي والتحليلي ومهارات التصور كما يزيد من قدرات الأطفال المعرفية. على صعيد آخر عبر ديفيد كوك مدير مدرسة ريبتون دبي عن ســعادته بحصول الطالب ألكس على هذا التقدير للمرة الثالثة على التوالي وتأهله للمشاركة في بطولة مدارس الدولة للشطرنج .