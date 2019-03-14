انطلاق تدريبات «القوارب الشراعية»

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

باشرت فرق القوارب الشراعية أول من أمس، التدريبات للاستعداد لمنافسات الألعاب الأولمبية قبل انطلاق الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

واستضاف نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت منتخب الإمارات وأكثر من 10 منتخبات أخرى من المشاركين في منافسات القوارب الشراعية ضمن الألعاب العالمية، ليبدؤوا التدريبات والتحضيرات لسباقات القوارب الشراعية.

تمثل القوارب الشراعية واحدة من 24 رياضة يتنافس فيها الرياضيون المشاركون في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، ويشهد هذا العام مشاركة ما يزيد على 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة للتنافس في تسعة مواقع في إمارتي أبوظبي ودبي خلال الفترة من 14 وحتى 21 مارس.