1400 متطوع ومتطوعة من جامعة زايد في الحدث

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تشارك جامعة زايد في دعم فعاليات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية - أبوظبي 2019، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية حيال أكبر حدث رياضي تستضيفه المنطقة، وذلك بنحو 1400 متطوع ومتطوعة من طلبتها وأعضاء هيئتيها الإدارية والتدريسية، إضافة إلى حضور نحو 1000 فرد من أسرة الجامعة لمتابعة الألعاب طيلة أيام الأولمبياد.

من جانبه، أوضح عبد الله حمد القبيسي، طالب في كلية الإدارة: «لقد قدمت الإدارة العليا في جامعتنا، الدعم الكامل، ويمكنني أن أضع مشاركتي في السيرة الذاتية، فهذه فرصة تدريبية مهمة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر». وقالت لطيفة محمد، الطالبة في كلية العلوم الطبيعية والصحية: «إنها فرصة عظيمة للعمل معهم، وتعلم تقنيات خاصة بهذه التجربة أثناء التفاعل»، وأضافت بحماس: «لقد تلقيت الدعم الكامل من زوجي بهذا الخصوص، وسنعهد بابنتنا الصغيرة إلى والدتي التي ستهتم بشؤونها».

وقالت نرجس الهندي، طالبة بكلية العلوم الطبيعية والصحية، إنها حضرت دورتين تدريبيتين على الإنترنت، تعلمت خلالهما كيفية التعامل مع الرياضيين أصحاب الهمم..