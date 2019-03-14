عائشة النعيمي تحمل «شعلة الألعاب العالمية»

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

وقع اختيار اللجنة المنظمة للألعاب العالمية على لاعبة الأولمبياد الخاص الإماراتية عائشة النعيمي «18 عاماً» لتنال حمل شعلة الألعاب العالمية ضمن 7 لاعبين يمثلون مناطق العالم السبع سيقومون بحمل شعلة الألعاب لحظة دخولها إلى ستاد زايد، حيث يقام حفل الافتتاح ممثلة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستكون آخر لاعبة تحمل الشعلة وتقوم بإيقادها والتي ستظل موقدة حتى انتهاء الألعاب على أن يتم إطفاؤها مساء يوم 21 مارس إيذاناً بانتهاء الألعاب.

وحققت عائشة مفتاح النعيمي إنجازاً كبيراً، بعدما استطاعت الفوز بالميدالية الفضية في رياضة التزلج على العجلات خلال دورة الألعاب العالمية الشتوية التي أقيمت بالنمسا، مما يعد انجازاً رياضياً كبيراً لها ولدولة الإمارات.