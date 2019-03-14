«تراث الإمارات» يفتح مرافقه للضيوف

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

فتح نادي تراث الإمارات مرافقه لاستقبال ضيوف الأولمبياد الخاص العالمي -أبوظبي 2019 والوفود التي ترغب في التعرف إلى إرث وتاريخ الدولة.

وشارك نادي تراث الإمارات، أمس، في متحف اللوفر أبوظبي في احتفالات «شعلة الأمل» الخاصة بالأولمبياد الخاص الذي تنطلق منافساته في أبوظبي اليوم، تأكيداً لدوره في تعزيز وإبراز التراث الإماراتي وتعريف ضيوف الأولمبياد والزوار به.

وألقى عبد الله محمد جابر المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في نادي تراث الإمارات كلمة خلال استقبال «شعلة الأمل» للأولمبياد الخاص رحب فيها بضيوف الدولة، مؤكداً أن استضافة الإمارات للأولمبياد الخاص في أبوظبي واحتفالات مرور «شعلة الأمل» بمختلف إمارات الدولة تؤكد على المكانة العالية التي تحظى بها الدولة على الصعيد العالمي، ومدى اهتمامها بفئة أصحاب الهمم ورعايتها لهم وتقديم كافة التسهيلات التي تعمل على دمج وتطوير قدراتهم ومواهبهم في المجتمع.

وقال المحيربي، إن مشاركة نادي تراث الإمارات ودعمه لهذا الحدث العالمي المميز تأتي انطلاقاً من دوره كمؤسسة تعنى بالتراث الإماراتي.