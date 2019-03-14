انطلاق برنامج التقسيم بـ 12 رياضة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تعرف الآلاف من الرياضيين في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 إلى الإحساس الحقيقي لمشاركتهم في الحدث العالمي، مع انطلاق برنامج التقسيم أول من أمس.

وجرت عمليات التقسيم في 12 رياضة مختلفة في كل من أبوظبي ودبي، وهي تنس الريشة، والبوتشي، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، وألعاب القوى، وكرة السلة، وكرة الطائرة الشاطئية، والدراجات، وكرة القدم، والقوارب الشراعية، والسباحة، والتنس.

ويتيح برنامج التقسيم لجميع الرياضيين المشاركين في أي رياضة ضمن منافسات الأولمبياد الخاص الحصول على فرصة للمنافسة في أجواء عادلة. وتقوم القاعدة الأساسية على تنافس اللاعبين مع نظرائهم من نفس الجنس، وضمن الفئة العمرية المماثلة، والأهم من ذلك كله أن يتمتع المتنافسون بالقدرات التنافسية ذاتها. وأقيمت العديد من المباريات التنافسية القوية التي شارك فيها الرياضيون وقدموا أفضل أداء لهم في الحدث الرياضي والإنساني الأكبر لهذا العام.

وتعد الرياضية كيري ثومبسون من الرياضيين الذين يحلمون بإحراز ميدالية خلال الألعاب العالمية. وتشارك الرياضية الأمريكية التي جاءت من عائلة متعلقة بالرياضة في منافسات رمي الكرة الحديدة، وهي تستعد لانتهاز فرصة المشاركة في الحدث لإبراز قدراتها أمام العالم. كما شهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) الكثير من الحماس والتشويق في ملاعب كرة الطائرة، وهي إحدى الرياضات التضامنية ضمن البرنامج.

منافسات

وتعد دولة تنزانيا من الدولة المشاركة في المنافسات، حيث قدمت أداءً مميزاً في مواجهة الإمارات الدولة المستضيفة. ويضم المنتخب الأفريقي المشارك في المنافسات الرياضية المتضامنة مع أصحاب الهمم عزيزة موسى متاميلا. وتشارك الرياضية البالغة من العمر 20 سنة للمرة الأولى في الألعاب العالمية، كما أنها تحلم بإحراز الميدالية، كما أنها تؤكد ضرورة تقديم الدعم الكامل لأصحاب الهمم حتى يحققوا أهدافهم.

ومن بين الأعداد الكبيرة من الوفود التي وصلت إلى «أدنيك» كان فريق الأولمبياد الخاص الإيرلندي. ولم تشارك كيلي أودونيل، البالغة من العمر 24 سنة في المنافسات اليوم، باعتبار أن برنامج التقسيم الخاص برياضة الجمباز التي تمارسها، ولكنها على أهبة الاستعداد للانطلاق على البساط وتقديم أفضل أداء خلال الألعاب العالمية.

واستكمل برنامج التقسيم فعالياته، أمس، استعداداً للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 الحدث الإنساني والرياضي الأكبر في العالم، بمشاركة ما يزيد على 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة للمنافسة في 24 رياضة تستضيفها تسعة مواقع في أبوظبي ودبي.