مراسلو الأولمبياد الخاص جاهزون للحدث الإنساني

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

يستعد الفريق الإعلامي للأولمبياد الخاص من ذوي التحديات الذهنية لتغطية الحدث الإنساني والرياضي الأكبر الذي تستضيفه دولة الإمارات في الساعات القليلة المتبقية.

ولقد سطع نجم ثلاثة شباب من أصحاب الهمم في التغطية الصحفية الخاصة بالأولمبياد الخاص، إذ سبق لهم وأجروا مقابلة خاصة مع لاعبي نادي سمرست للكريكت ومدرب الفريق في دولة الإمارات، خلال معسكرهم التدريبي قبل انطلاق الموسم، حيث توجه كل من بلال حفيظ وبرندون مونسوريت وكريستوفر سوامينثان لإجراء مقابلات صحفية مع أعضاء فريق المملكة المتحدة للأولمبياد الخاص لأخذ آرائهم عن الألعاب المرتقبة، ومعرفة وجهات نظرهم حول الرياضة ودورها لتجاوز التحديات.