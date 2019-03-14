جهود متميزة لشرطة رأس الخيمة في الفعاليات

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان الرياضي

أشاد العميد عبد الله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، بجهود رجال شرطة رأس الخيمة المتميزة في تأمين فعاليات استضافة وفود دول الأولمبياد الخاص، من خلال توفير الأمن والسلامة للوفود الزائرة في أماكن إقامتهم وفي جميع تنقلاتهم، والالتزام بقيمة «حُسن التعامل» والعمل ضمن الفريق الواحد، لتحقيق أفضل نتائج التميز المنشودة، الأمر الذي عزز الأمن والأمان، وأسعد الوفود الزائرة بمستوى الخدمات المقدمة لهم. وصرّح العميد عبد الله علي منخس رئيس الفريق الدائم لتأمين الفعاليات برأس الخيمة، أنه تم تسخير جميع الإمكانيات الشرطية من دوريات مرورية ومدنية ودراجات عسكرية، علاوةً على تأمين جاهزية وفاعلية جميع الإجراءات الأمنية في أماكن تواجد الوفود.