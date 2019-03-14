اللجنة المنظمة تضم 12 شخصاً من أصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

يقدم الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 مثالًا واضحًا على ترسيخ التضامن والتكاتف في المجتمع في كل جانب من جوانب الحدث الإنساني والرياضي الأكبر لهذا العام.

ويمثل التضامن والتكاتف الأساس الذي تقوم عليه اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص، حيث يشارك في الحدث لهذا العام أكثر من 300 موظف من خلفيات وثقافات مختلفة.

ويتكون فريق عمل اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص أبوظبي، من 305 موظفين من 45 جنسية مختلفة. كما يضم الفريق 12 شخصًا من ذوي التحديات الذهنية، والذين يتولون مهام مختلفة في الشؤون المالية، وتقنية المعلومات، والإعلام والتسويق، والعلاقات الدولية.