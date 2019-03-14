نهيان بن مبارك يشهد «نحن الأبطال»

المصدر: Ⅶ أبوظبي- وام

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الرئيس الفخري لمركز المستقبل لتأهيل أصحاب الهمم، أمس، عرضاً مسرحياً موسيقياً بعنوان «نحن الأبطال»، قدمه طلبة المركز على مسرح الشيخ زايد في جامعة السوربون بأبوظبي. حضر الحفل لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وعقيلته، وباتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، ومحمد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة مركز المستقبل، وأعضاء مجلس الإدارة، والمسؤولون ورعاة الحدث.

قدم العرض 150 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، من مركز المستقبل، من خلال لوحات فنية وموسيقية رائعة، أظهروا فيها تطور دولة الإمارات، وكيف تجلت نهضتها التي تحققت في أقل من نصف قرن، من خلال الأبراج الشاهقة، والمؤسسات الخدمية والتعليمية، وحصول جواز سفر الإمارات على المركز الأول عالمياً، ووصول أول صاروخ إماراتي إلى الفضاء. وقدم أصحاب الهمم هذا التطور بصور فنية وهمة عالية، ليؤكدوا لمجتمعهم أنهم جزء من هذه النهضة الشاملة التي تعيشها دولة الإمارات.

استضافة

كما قدموا لوحة فنية مبهرة، جسدت الحدث الأبرز عالمياً، وهو استضافة أبوظبي للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، والذي ينطلق اليوم في العاصمة أبوظبي، وإشعال الشعلة، وشارك بهذه اللوحة عدد من طلاب ذوي الإعاقات المتعددة والجسدية، حيث رسموا على المسرح فرحتهم بهذه المناسبة، وقدرتهم على تحدي إعاقاتهم، وإحساسهم بأنهم جزء من هذا الحدث الكبير.

وتضمنت المشاهد عدة رياضات، ككرة القدم والسباحة وسباق القوارب والفورمولا 1 وكرة الطائرة، وقدمها الطلبة بحماس أظهر إمكاناتهم، وكأنهم يخاطبون من خلال هذه اللوحات، العالم، ليقولوا نحن الأبطال نحن النجوم. وكانت اللوحة النهائية عبارة عن أغنيتين حماسيتين عن تقبل الآخر والتسامح، قدمهما طلبة المركز، بمشاركة عدد من طلاب مدرسة الخبيرات البريطانية.

مساهمة

وقال موفق مصطفى مدير مركز المستقبل، إن الاهتمام بأصحاب الهمم كان وما زال من أولويات القيادة الرشيدة للدولة، لإيمانهم بأهميتهم في المساهمة الفاعلة، والدور الكبير الذي يمكن أن يقوموا به في مسيرة الخير والبناء، وبرزت كمثال يكرس قيم التعايش والتسامح بين البشر من مختلف الثقافات والجغرافيات.

يذكر أن الفعالية أقيمت برعاية هيئة آل مكتوم الخيرية، وجامعة السوربون، وشركة ظفير للمقاولات، إضافة إلى مستشفى ميدكلينك، وشركتي خدمة ولايت هاوس كلوب، بجانب مشاركة طلبة جامعة نيويورك في تنظيم الفعالية.