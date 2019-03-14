حسين فهمي: رسائل إيجابية من أهل الفن

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن

شدد الفنان المصري حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي، على أهمية الفن في خدمة الأولمبياد الخاص، موضحاً أن أهل الفن لهم تأثيرهم المجتمعي، ويحظون بشعبية كبيرة، لذا فإن تأثيرهم سيكون كبيراً على المجتمع، ولذلك تتبلور أهمية الفنانين والمطربين أو الشخصيات الفنية بشكل عام، في الترويج لأبنائنا من أصحاب الهمم، وإرسال رسائل إيجابية عبر تواجدهم في المناسبات الرياضية، مؤكداً أن الفن هو القوة الناعمة للمجتمع، وتطويعها للأولمبياد الخاص، سيسهم في دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وأوضح أن أولادنا يستحقون الكثير، من وقوف المجتمع خلفهم ومساندتهم معنوياً ورياضياً وثقافياً، وقد أصبحنا نطلق عليهم الآن «مثقفاً» بدلاً من استخدام المصطلحات الجارحة، والتي تحمل معنى «معاق»، ومؤكداً أنهم ربما يكونون مختلفين لكن لديهم قدرات وإمكانيات، ولدينا نماذج مشرفة عديدة، تقص نجاحهم وتسطر إنجازاتهم.

وأضاف: إن السعادة تغمره بالمشاركة مع كل بطولة أو فاعلية للأولمبياد الخاص، والتي بدأت عام 2006 بالألعاب الإقليمية التي أقيمت بدبي، ولم يغب عن أي ألعاب إقليمية أو عالمية، حيث يكون شديد الحرص على تلبية الدعوة بالحضور لأنه يسعد سعادة كبيرة بلقائه مع اللاعبين واللاعبات، وتتنامى عندما يقبلون عليه إما لتحيته والسلام عليه وإما لالتقاط الصور التذكارية، مؤكداً أن استضافة الإمارات للألعاب العالمية بمثابة حدث تاريخي للمنطقة، والعالم بأسرة حيث يتجمع 200 دولة تحت علم رياضي إنساني واحد، يعكس قدرات أولادنا، والجميع فائز في الألعاب العالمية، كما شدد على أهمية الحضور وتشجيع الأولاد، لما له من أثر طيب عليهم.