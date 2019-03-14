«ترافلبورت» تدشّن حملة عالمية للتشجيع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة «ترافلبورت»، المنصة الإلكترونية العالمية لقطاع السفر التجاري، عن أنها أطلقت حملة عالمية تستهدف تعزيز الوعي واستخدام كود دعم أصحاب الهمم (DPNA SSR)، الذي يمكن الاستعانة به من قبل وكلاء السفر وغيرهم، لإخطار شركات الطيران بالمسافرين من أصحاب الهمم (الإعاقة الذهنية أو المرتبطة بالنمو) الذين يحتاجون إلى دعم خاص.

ودشّنت «ترافلبورت» الحملة بعد أن تبيّن لها أن استخدام الكود يتم على نطاق محدود في عمليات حجز الرحلات التي تجري عبر نظام التوزيع العالمي الموحّد (GDS)، وهو عبارة عن شبكة حجوزات ذات تقنيات عالية تتيح لوكلاء السفر وشركات إدارة الرحلات والمؤسسات الكبيرة إجراء عمليات البحث وحجز مقاعد رحلات الطيران، والغرف الفندقية واستئجار السيارات وغيرها من الأعمال المرتبطة بالسفر.

وعلى الرغم من أن العام 2018 سجل أكثر من 250 مليون عملية حجز لرحلات الطيران من خلال هذه الشبكة على مستوى العالم، وفي ظل وجود ما يقدر بنحو 200 مليون شخص من أصحاب الهمم (الإعاقة الذهنية) عالمياً (أي ما يقدر بنسبة 2.6% من سكان العالم)، فقد تم استخدام هذا الكود الخاص 4,309 مرات فقط (أي ما يعادل حوالي 0.0015% فقط من إجمالي الحجوزات على مستوى العالم).

وكشفت نتائج استطلاع أجرته «ترافلبورت» وشمل 136 وكيل سفريات، أن 24% فقط من المسافرين على علم بوجود هذا الكود.