جامايكا تهزم جنوب أفريقيا بالأربعة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان الرياضي

حقق منتخب جامايكا انطلاقة قوية في مستهل مشاركته في منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، بعد تحقيقه فوزاً كبيراً على منتخب جنوب إفريقيا بأربعة أهداف دون مقابل خلال المباراة التي أقيمت أول من أمس، أحرز أهداف اللقاء موراه سينج (دقيقة 7)، ونيكوي إيليس هدفين (دقيقة 37، 44)، وريان لويس (دقيقة 46). وبذلك يستعد المنتخب الجامايكي لمواجهة منتخب إسبانيا بروح معنوية عالية في المباراة التي تجمع بين الفريقين غداً، قبل أن يلتقي في آخر لقاءاته ضمن المجموعة الأولى مع منتخب الإمارات بعد غد.

وضمن مباريات المجموعة الثالثة، فاز منتخب كينيا على منتخب الولايات المتحدة بنتيجة 3-2 في مباراة قوية ومشوقة. تقدم منتخب الولايات المتحدة بهدف سجله اللاعب روني بابكا بعد مرور 9 دقائق من بداية المباراة، قبل أن يتمكن الخصم من إحراز التعادل عن طريق اللاعب شيالتيل مويني عند الدقيقة 14. وبعد مرور دقيقة واحدة فقط، عاد منتخب الولايات المتحدة للتقدم بنتيجة اللقاء بهدف أحرزه جويل جرانادوس، ولكن الهدفين اللذين أحرزهما اللاعب الكيني ناهشون ندوكو في الدقيقتين 32 و41 ساهما بمنح نقاط المباراة لمنتخب كينيا.

ويستعد المنتخب الكيني لمواجهة منتخب الهند (بهارات) غداً، قبل أن يلتقي مع الدنمارك بعد غد.

على جانب آخر، تشهد الألعاب العالمية مشاركة 14 منتخباً في لعبة كرة القدم (فئة 11 لاعباً) تم توزيعهم على أربع مجموعات، وتقام جميع المباريات في استاد مدينة زايد الرياضية.

وتتضمن المجموعة الثانية منتخبات بنجلادش وصربيا وكوريا، فيما يلتقي في المجموعة الرابعة كل من سلطنة عمان والنمسا ورواندا.

وتعد لعبة كرة القدم، منذ اعتمادها لأول مرة في الألعاب العالمية عام 1986، واحدة من أضخم الرياضات ضمن البرنامج، حيث تشارك الفرق التضامنية في منافسات كرة القدم التي تتوزع على فئات 11 لاعباً وسبعة لاعبين وخمسة لاعبين (كرة قدم الصالات).

كما تعد لعبة كرة القدم واحدة من 24 رياضة أولمبية ضمن فعاليات الحدث المرتقب. ومع حضور ما يزيد على 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة للمشاركة في المنافسات التي تستمر من 14 إلى 21 مارس، فإن الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، سيكون الحدث الرياضي والإنساني الأضخم لهذا العام.