خالد بن محمد بن زايد: الحدث رسالة إنسانية من أبوظبي إلى العالم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

تفقّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية، الاستعدادات النهائية عشية انطلاق الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، وذلك خلال جولة قام بها سموه أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

واطلع سموه، بحضور جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، والشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، واللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، على سير العمل في غرفة العمليات الرئيسة واستعدادات فرق العمل القائمة عليها، حيث تغطي غرفة العمليات جميع جوانب الاحتياجات للمنافسات المقامة فنياً ولوجستياً وإدارياً وفي جميع المواقع.

وتفقّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، يرافقه محمد عبد الله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، المرافق والصالات المعدة لاستضافة مجموعة من الرياضات في قاعات «أدنيك»، حيث ستقام منافسات 11 لعبة في المركز، واستمع إلى شرح عن آليات تنظيم وتسهيل مهام المشاركين وتنسيق وتوزيع الأدوار بين فرق العمل القائمة على المنافسات.

وأكد سموه أهمية البقاء على أعلى درجات الجاهزية للخروج بالأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» بأفضل صورة ممكنة، وبالشكل الذي يعكس الهدف السامي من وراء استضافة هذه المنافسات الملهمة، لكونها رسالة حضارية إنسانية من أبوظبي إلى العالم، في واحد من أكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم، ونسخة تعتبر الأكثر وحدة وتضامناً من الأولمبياد الخاص، انطلاقاً من قيم أبوظبي الراسخة وإرثها الإنساني الكبير في مجال تمكين ودمج أصحاب الهمم.