سباق السرعة يدشّن الجولة الأولى لمونديال الزوارق السريعة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

تشهد مياه بحر العرب بإمارة الفجيرة اليوم انطلاقة أحداث مغامرة جديدة علي صعيد بطولة العالم للزوارق السريعة فئة (الإكس كات) الجولة الأولى التي تستضيفها مياه «عروس بحر العرب» برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبإشراف الاتحاد الدولي للرياضات البحرية وتستمر منافساتها حتي يوم غد الجمعة بمشاركة نخبة من أبطال العالم على متن 12 زورقا أعلنت جميعها التحدي والرغبة في الظفر بلقب الجولة الأولى وكأس الفجيرة للتحدي وتقديم المستوى الذي يليق بمكانة البطولة ويسهم في نجاح الجولة التي رصدت لها عروس الساحل الشرقي كل السبل التي تضمن نجاحها بوصفها الانطلاقة الأولى لمونديال 2019 الذي يمثل الأمل للعديد من المتسابقين الطامحين في عرش البطولة التي يحمل لقبها الزورق الإماراتي «شرطة دبي» بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بوهندي.

سباق

تدشن الزوارق المشاركة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إجراءات الفحص الفني والاجتماع التنويري والتزود بالوقود بجانب خوض العديد من التجارب بهدف التعرف على طبيعة المياه واختيار المراوح والتجهيزات المناسبة قبل الانخراط في سباقات السرعة أول ألقاب المونديال، والذي حدد له لانطلاقتها الساعة الثالثة عصراً، كما تكمن أهمية سباق اليوم ونتائجه في تحديد هوية المنطلقين غداً في السباق الختامي خاصة وأن جميع ستسعى إلى تحقيق نتائج متميزة والتواجد على منصات التتويج اليوم.

نجاح

من جانبه، أكد الشيخ سيف بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة البحري ورئيس اللجنة العليا المنظمة، أن استضافة عروس الساحل الشرقي لبطولة العالم لزوارق الإكس كات للمرة السادسة يعد إضافة جديدة لنجاحات مارينا الفجيرة على مدى الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الإيجابيات والمميزات التي توفرت لانطلاقة الجولة الافتتاحية اليوم أهمها الرعاية الكريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والتي ستتيح إخراج المونديال البحري بالصورة التي تليق بوجه الإمارة والنهضة الشاملة التي تشهدها في كافة المجالات، وأضاف الشيخ سيف الشرقي أنهم في النادي البحري لا ينظرون إلى السباق كحدث عابر، ولكن مؤشر هام لخلق قاعدة كبيرة لسباقات الإكس كات على مستوى الساحل الشرقي مقدما الشكر لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية وناديي أبوظبي ودبي على التعاون مؤكدا ثقته الكبيرة في نجاح البطولة بعد اكتمال كافة الترتيبات وأن تحظى الفجيرة بالعلامة الكاملة من حيث التنظيم حتى تتواصل مسيرة الإنجازات.