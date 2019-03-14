الفحص الفني للقوارب السريعة اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يشهد مرفأ الصيادين في جميرا 5 اليوم انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والمتسابقين المشاركين في منافسات سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة - الجولة الثالثة من بطولة الإمارات - والذي ينطلق غدا في شاطئ الصفوح بدبي.

وتبدأ اليوم إجراءات المشاركة في السباق عبر خطوات التسجيل وإبراز كافة المستندات المطلوبة والمتعلقة بأهلية المتسابقين للمشاركة يعقب ذلك متابعة الإجراءات عبر الفحص الفني على القوارب في موقع الحدث والذي سيكون مقرا للمشاركين يوم غدا أيضا.

ومن المنتظر أن يبدأ الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين المشاركين في تمام الساعة الخامسة مساء بحضور هزيم محمد القمزي مدير السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لشرح وتوضيح مسار السباق المرتقب يوم غد -الجمعة- والرد كذلك على كافة الاستفسارات المتعلقة بالحدث وسحب القرعة لتحديد المنطلقين في خط البداية.

وكانت اللجنة المنظمة للحدث قد اطمأنت على كافة الخطوات الخاصة بتنظيم السباق حيث ستقام المنافسات يوم غد -الجمعة- في نفس مكان سباق الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2018-2019 وستقطع القوارب ما يزيد على 30 ميلا بحريا بالدوران حول مسار وكورس السباق 5 لفات، إضافة إلى لفة البداية وذلك عند الساعة العاشرة صباحا.

إقبال

من ناحية أخرى، يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما والذي سينظمه النادي في الواحدة والنصف من ظهر يوم بعد غد -السبت- في شواطئ دبي.

ودعت اللجنة المنظمة من النواخذة والملاك الراغبين في المشاركة في السباق لسرعة استكمال الإجراءات عبر الرابط الإلكتروني، أو عبر اللجنة المنظمة في مقر النادي في الميناء السياحي.