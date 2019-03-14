إنجاز عالمي لشينيد السباعي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

صنف موقع آي سبورت كونكت البريطاني المتخصص بالشؤون الرياضية، المعني بالمسؤولين التنفيذيين العاملين في عالم الرياضة، شينيد السباعي، نائب أول الرئيس - التسويق، سوق دبي الحرة، ضمن أكثر عشر شخصيات نسائية مؤثرة في الرياضة لعام 2019، وذلك وفق نتيجة التصويت الذي أجراه الموقع، احتفاء باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس الجاري.

وقال كولم ماكلوغلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسعدني أن تحظى شينيد السباعي بهذا التكريم من آي سبورت كونكت، تقديراً لخبرتها التسويقية وعملها الدؤوب مع فريق عملها في أبرز أحداث سوق دبي الحرة الرياضية وفي مجال الرعاية، بما في ذلك بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وبطولة أيرلندا المفتوحة للغولف، ورعايتنا الرئيسة لسباقات الخيل في المملكة المتحدة وأيرلندا، ويأتي هذا التكريم الذي أُعلن عنه في اليوم العالمي للمرأة، ليؤكد الأهمية المتزايدة والدور الكبير الذي تتولاه المرأة، من أمثال شينيد والفائزات الأخريات، في قطاع الإدارة الرياضية وعالم الأعمال».

وقالت السباعي، التي التحقت بالعمل في قسم التسويق لسوق دبي الحرة في عام 2000: «إنه لشرف كبير لي أن أحظى بهذا التقدير في هذه المؤسسة العريقة، ويسعدني أن أسلط الضوء على دور المرأة العاملة في قطاع الرياضة في هذا الجزء من العالم، وقد أصبحت الرياضة والرعاية الرياضية، جزءاً أساسياً من استراتيجية سوق دبي الحرة الرياضية منذ تأسيسها في عام 1983».