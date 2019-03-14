اتحاد الكاراتيه يشيد بـ«النور لأصحاب الهمم»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

قام وفد من اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وراشد عبد المجيد آل علي الأمين العام للاتحاد، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي؛ بزيارة مركز النور بدبي لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم بمناسبة اليوم الرياضي الوطني للتعرف إلى طرق وأساليب التعليم الحديثة المستخدمة بالمركز لتأهيل ودعم طلاب المركز من أصحاب الهمم، وقد أشاد الوفد بالدور العظيم والمجهود المبذول داخل مركز النور، وكان في استقبالهم خالد الحليان رئيس مجلس إدارة المركز، وعبد القادر عبيد عضو المجلس، والســـيدة اسفانا الخطيب مدير عام المركز.

وقد قام الوفد مع رئيس مجلس إدارة المركز بافتتاح صالة الكاراتيه في إطار دعم الاتحاد لرياضات أصحاب الهمم، وتشجيعهم على ممارسة رياضة الكاراتيه، حيث أقيمت بعض العروض الاستعراضية في رياضة الكاراتيه من أجل تعريف طلاب المركز باللعبة، وقد قام اللاعب سالم المهيري، من أصحاب الهمم وأحد أبطال الباراكاراتيه بأداء بعض العروض الشيقة في الكاراتيه حازت إعجاب الجميع.

وأعرب اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه عن سعادته بزيارته للمركز، وأشاد بالتجهيزات الكبيرة والحديثة بالمركز والأنشطة المجتمعية المتميزة التي يدرجها المركز من أجل تطوير عمل الطلاب وقال: «إننا نستلهم دروس العزيمة والإصرار مما شاهدناه من أبنائنا من أصحاب الهمم، ونفتخر بهم وإن جهودنا ترمي إلى تعزيز وعي المجتمع لاستيعاب أبنائنا وإخواننا أصحاب الهمم».