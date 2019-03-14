تعاون بين «الهيئة» و اللجنة الأولمبية اليابانية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

استقبل سعيد حارب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وفداً يابانياً برئاسة الدكتور دايتشي سوزوكي رئيس وكالة الألعاب الرياضية الأولمبية اليابانية، يرافقه أكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة، وإيتشيرو كورونوما مدير مكتب الترويج للرياضات البارالمبية، وماساتوشي أريتا رئيس وحدة مكتب الترويج للرياضات البارالمبية في الوكالة اليابانية للألعاب الرياضية، وموموكو تاناكا رئيسة القسم الثقافي والإعلامي في سفارة اليابان بالدولة، كما حضر اللقاء سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وخالد عبد الله آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية، وخالد الكعبي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وعمر عبد الرحمن آل علي رئيس قسم الأندية والاتحادات الرياضية، وأحلام يوسف رئيسة قسم العلاقات العامة في الهيئة.

ونقل سعيد حارب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، في بداية اللقاء، تحيات معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، للوفد الياباني، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم، وطيب الإقامة في بلدهم الثاني الإمارات.

وأكد حارب أن الرياضة الإماراتية، حرصت دائماً على مد جسور التعاون مع اليابان، بوصفها من الدول الرائدة قارياً وعالمياً في المجال الرياضي، ورحب بتعزيز تبادل الخبرات من أجل إثراء الحركة الرياضية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدعم جهود تطوير القطاع الرياضي في كافة المجالات.

ثم استعرض سعيد حارب، المشاريع والبرامج الرياضية الكبرى التي أقيمت في الإمارات، وجاءت ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة المنبثقة من رؤية الإمارات واستراتيجيتها الرامية إلى دعم ورعاية المواهب الرياضية ورعايتها، وإعداد الرياضيين في كافة الفئات العمرية، والاستثمار بهم على المدى الطويل، من أجل حصد النجاحات في دورات الألعاب الأولمبية المقبلة، وتحديداً دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في طوكيو 2020.

رؤية

من جانبه، قال سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، بأن نهج القيادة الرشيدة في دعم الإبداع والإنجاز، يشكل أساس العمل الذي ينتهجه القطاع الرياضي، ويبني عليه رؤيته وأهدافه، من خلال الاستثمار بالإنسان، عبر رعاية أبناء الدولة الرياضيين، والاستثمار بالمكان، وتحويل الدولة إلى مركز يضم أفضل المنشآت الرياضية الأحدث من نوعها لكافة الألعاب الرياضية، ومحطة تنشدها كافة الاتحادات الدولية الساعية لإقامة أكبر وأهم الأحداث.

مستشهداً بتأسيس الهيئة لصندوق الإمارات لدعم ورعاية المواهب الرياضية، بالإضافة إلى منتدى الإمارات للمنشآت الرياضية، الذي أقيم فبراير الماضي، تحت شعار الابتكار والذكاء الاصطناعي، واتخذ من التجربة اليابانية في المنشآت الرياضية، العنوان الأبرز لتوصياته الختامية.

إشادة

من جانب آخر، أشاد الدكتور دايتشي سوزوكي رئيس وكالة الألعاب الرياضية الأولمبية اليابانية، بالنهضة التي تشهدها الدولة على الصعيد الرياضي، وجعلها من المحطات البارزة على الصعيد القاري والعالمي، في مجال استقطاب أكبر البطولات والفعاليات الرياضية الدولية، وبات من المعتاد رؤية البعثات اليابانية وهي تتوجه للمشاركة في المنافسات التي تحتضنها الإمارات سنوياً.

ثناء

أوضح دايتشي سوزوكي رئيس وكالة الألعاب الرياضية الأولمبية اليابانية إعجابه بالتطور الملموس الذي تشهده الدولة في كافة المجالات، واحتضانها للعديد من ثقافات الشعوب التي عززت لديها عجلة الابتكار ومفهوم التواصل. وقدم سوزوكي ملخصاً حول التحضيرات لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة طوكيو عام 2020، وتمنى أن تشارك الإمارات بأكبر بعثة في تاريخها في تلك الدورة.