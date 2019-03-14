145 فارساً وفارسة من 43 دولة يشاركون في المنافسات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

يشارك 145 فارساً وفارسة من 43 دولة حول العالم في منافسات الفروسية التي يستضيفها منتجع الفرسان الرياضي الدولي ضمن منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، واختتمت أمس عمليات مطابقة الخيول مع الفرسان التي استمرت يومين.

وأنهى منتجع الفرسان الرياضي الدولي كل استعداداته لاستضافة هذه البطولة الدولية، إذ تم تشكيل فريق من المختصين وذوي الكفاءات العالية في مجال الفروسية والمرافق الأخرى للعمل على تلبية كل متطلبات واحتياجات الفرسان المشاركين والضيوف والتنسيق مع اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية العالمية وعكس صورة مشرفة عن العاصمة أبوظبي في العالم.

مواصفات دولية

وقال خليفة الحميري، الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة، إن المنتجع وفّر كل احتياجات الفرسان المشاركين من الدول العربية والأجنبية بأعلى المواصفات الدولية، إذ تم توفير الإسطبلات وميادين التدريب المتعددة الداخلية المكيفة والخارجية ومنطقة تهيئة وتسخين الخيول بمساحات كبيرة ومساحات وأماكن للمتطوعين وحظيرة للخيول المشاركة مجهزة وطاقم أطباء بيطري، للإشراف على الخيول على مدار الساعة، وتهيئة المداخل والمخارج بما يناسب أصحاب الهمم.

وأشار إلى أن المنتجع لديه مرافق وخدمات متميزة تخدم المرافقين وذوي الفرسان المشاركين من مركز تسوّق يضم مطاعم ومتاجر وعيادات طبية وفندقاً خمس نجوم، إضافة إلى مرافق الترفيه العائلي.

وقال الحميري: «حرصاً منا على دعم هذه التظاهرة الرياضية العالمية التي تحتضنها العاصمة أبوظبي، قمنا في منتجع الفرسان بالترويج لمنافسات الفروسية، وتشجيع المجتمع المحلي على الحضور، وتشجيع الفرسان المتنافسين، من خلال دعوات إلكترونية وجهناها إلى سكان قرية الفرسان التي تضم أكثر من 300 عائلة من مختلف الجنسيات».