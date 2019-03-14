منتخب الجودو يعسكر في جورجيا تأهّباً لبطولة آسيا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برنامج إعداد منتخب الإمارات الذي يستعد للمشاركة في بطولة آسيا للجودو التي تقام في أوزبكستان خلال الفترة من 12 إلى 16 أبريل المقبل، والتي يسبقها معسكر إعداد يقام في جورجيا خلال الأول من أبريل المقبل وحتى العاشر منه بمشاركة 12 لاعباً.

وبدوره قال محمد بن ثعلوب الدرعي بأن بطولة آسيا التي تقام في أوزبكستان ستكون فرصة مثالية لإعداد منتخب الجودو الذي يستعد للمشاركة في بطولة آسيا للرجال التي تستضيفها دولة الإمارات بصالة نادي الفجيرة وذلك خلال الفترة من 20 ـ 22 أبريل المقبل، إضافة إلى المشاركة في الأولمبياد المدرسي العالمي خلال الفترة من 16 ـ 21 يونيو القادم في العاصمة المجرية بودابست بمشاركة 7 لاعبين صاعدين.