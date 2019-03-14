الإمارات بطل كأس النزلاء بإصلاحية الوثبة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

توّج فريق منتخب الإمارات بـ «كأس العالم للنزلاء 2019» بفوزه على المنتخب النيجيري بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية ضمن البطولة التي نظمتها مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي. وأقيمت البطولة في ملعب الوثبة، ضمن مبادرات «عام التسامح» 2019، وتنافس فيها 15 فريقاً من مختلف الجنسيات من «نزلاء الإصلاحية»، بحضور عدد من كبار الضباط وجمهور من النزلاء والموظفين.

وأوضح العميد علي أحمد الخيال مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الوثبة، أن البطولة تأتي بهدف زيادة الترابط والتقارب بين النزلاء، وغرس روح المنافسة الشريفة. وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتنفيذ برامج رياضية وثقافية ضمن أنشطتها لتأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية صحياً وتعليمياً وبدنياً.