120 لاعباً يشاركون في دولية الفجيرة للترايثلون

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام السبت المقبل، ينظم نادي الفجيرة للفنون القتالية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية للنسخة الأولى من بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون، التي ستقام السبت المقبل على كورنيش الفجيرة بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس بقاعة المؤتمرات الصحفية بنادي الفجيرة للفنون القتالية بحضور العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي للنادي، والمهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمدير الفني نادر أبو شاويش، ومدير البطولة محسن آل علي، ومدير شركة بوست لتنظيم الفعاليات عبد الله شملان، ومدير فندق بلو دايمون حسام طنطاوي.