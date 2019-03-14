الذكاء الاصطناعي في خدمة الأبطال

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

جسدت مبادرة دولة الإمارات بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى في تاريخ الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» نهجها في رعاية أصحاب الهمم وتوفير الدعم والمساندة لهم انطلاقاً من الإيمان بدورهم في بناء وتطور المجتمعات.

كما عمدت دولة الإمارات من خلال هذه التقنيات إلى أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بهذه الفعالية الضخمة التي تشهد مشاركة 7500 رياضي من مختلف أنحاء العالم متاحة بـ«كبسة زر» على الهاتف الذكي عبر تطبيق تم توفيره على أنظمة الأندرويد وIOS.

وأكد منظمون وزوار في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» أن دولة الإمارات تقدم من خلال هذا الحدث العالمي تجربة إنسانية فريدة في رعاية أصحاب الهمم.