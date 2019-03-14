مهرجان أبوظبي يحتفي بمبدعي أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

احتفاء «بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية- أبوظبي»، الذي يقام في العاصمة الإماراتية، أعلن مهرجان أبوظبي 2019 عن تنظيمه حفلاً فنياً مميزاً بعنوان «معاً للاندماج» بالتعاون مع الألعاب الأولمبية الخاصة في أبوظبي، تحييه مجموعة مختارة من أصحاب الهمم من كوريا بعد غد على مسرح قصر الإمارات.

وتلعب الفرقة الموسيقية للأولمبياد الخاص في كوريا دوراً محورياً في تسليط الأضواء على الفنانين من أصحاب الهمم، حيث تستقبل سنوياً المئات من الفنانين عبر عملية اختبار، وتضم في عضويتها فنانين حاليين وسابقين من مهرجان «بيونغتشانغ الخاص للموسيقى والفنون»، ويقدم الأولمبياد الخاص في كوريا دعمه الكبير في مجال الرياضة والثقافة والفنون لأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة.