النصر وشباب الأهلي يبلغان نهائي دوري السلة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

كرر فريقا النصر وشباب الأهلي سيناريو الموسم الماضي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة بتأهلهما معاً للنهائي للموسم الثاني على التوالي بعد فوزهما في الجولة الفاصلة للدور نصف النهائي على منافسيهما الوصل والشارقة في مشهد مشابه للمباراتين اللتين أقيمتا مساء أول من أمس بصالتي النصر وشباب الأهلي، وامتد التشابه إلى أن الفريقين عادا من بعيد وخطفا بطاقتي التأهل، حيث خسرا معاً في جولة الذهاب ونجحا في رد الخسارة إياباً ليحيلا الحسم لجولة فاصلة نجح من خلالها النصر في الفوز على ضيفه الوصل بفضل تفوقه في تحقيق فارق كبير في الربع الأول 33-17، فعلى الرغم من أن الوصل تقدم في بقية الفترات الثلاث 28-25 و21-17 و16-14، فإن فارق الـ 16 نقطة في الربع الأول منح النصر أفضلية الفوز بنتيجة 89-82، أدار المباراة طاقم تحكيم دولي مكون من يعقوب غابش وسالم الزعابي واليوناني كوستا، وشهد المباراة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة.

وبالسيناريو ذاته نجح شباب الأهلي في تأكيد أفضليته على الشارقة بفضل تفوقه الكاسح في الربع الثالث 27-7 فيما كانت الكفة متوازنة في بقية الفترات، حيث تقدم شباب الأهلي في الربع الأول 29-25 وردّ الشارقة في الربع الثاني 22-18 وهي النتيجة نفسها التي تقدم بها شباب الأهلي في الربع الأخير، ليفوز شباب الأهلي بنتيجة 94-72، أدار المباراة طاقم تحكيم دولي مكون من حسن حاجي ومحيي الدين خطاب وعامر سيجري.

وتحدد للمباراة الأولى في الدور النهائي الاثنين المقبل بصالة نادي النصر، فيما يلتقي الفريقان إياباً بصالة شباب الأهلي يوم الجمعة 22 مارس الجاري، وتحدد موعد افتراضي لمواجهة فاصلة يوم 26 مارس.