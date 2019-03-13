«الأولمبياد الخاص» تكرّم البروفيسور الأردني بني هاني

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ محمد محسن

قررت اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص، تكريم البروفيسور الطبيب الأردني كمال الدين بني هاني رئيس الجامعة الهاشمية، والذي يتولى الكشف على الرياضيين وذلك قبل انطلاق منافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وجاء تكريم بني هاني الحاصل على جائزة مؤسسة غوليسانو للقيادة الصحية لعام 2018، تقديراً لقيادته المتميزة في تطوير برامج المجتمع الصحي.

على جانب آخر، أوضحت ليلة الشربيني مدير البرنامج الصحي في اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص أنه سيجرى الكشف الصحي لـ8 أقسام للألعاب العالمية، والهدف رعاية صحية وجودة عالية في الكشف الطبي، وذلك من خلال متطوعين أطباء من الإمارات وبعض الدول العربية، بجانب آخرين خارج الشرق الأوسط، وسيبدأ الكشف من صباح اليوم وحتى السادسة مساءً. مشيدة بالإقبال الكبير من جانب المتطوعين من داخل الإمارات، سواء أطباء متخصصين أو كوادر معاونة.