«أدنيك» جاهزة لاستضافة منافسات البطولة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، اكتمال استعداداتها لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019 أكبر حدث إنساني رياضي عالمي في الفترة ما بين 14 و21 مارس الجاري.

وتشارك «أدنيك» في الأولمبياد الخاص بوصفها شريكاً رسمياً وشريك الاستضافة من الفئة الذهبية للألعاب. ومن المقرر أن يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض 11 لعبة من أصل 24 لعبة في الأولمبياد الخاص، مما سيجعله أكبر جهة استضافة في الدولة لألعاب الأولمبياد الخاص في دورته الأضخم على الإطلاق.. وتقام به العديد من بطولات للأولمبياد الخاص منها كرة الريشة، وكرة السلة، والجودو، وتنس الطاولة، وكرة الطائرة.

وتمتلك «أدنيك» بنية تحتية متطورة ومرافق عالمية مرنة قادرة على استضافة مختلفة ألعاب الأولمبياد الخاص في وقت واحد، فضلاً عن قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من المتسابقين والجمهور.