التونسية حميدي تحكم سباعيات الكرة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تقوم حكم كرة القدم التونسية أسماء حميدي بالمشاركة في إدارة منافسات كرة القدم الخاصة بالألعاب العالمية، والمخصصة لرياضة سباعيات الكرة، وتُعد أسماء حميدي حكم كرة قدم منذ 20 عاماً، وانطلقت تجربتها في ميدان التحكيم، في الموسم الرياضي 98 - 99، حكماً للدرجــة الأولى، وأدارت لقاءات لكرة الرجال والسيدات في كافة المسابقات، كما شــاركت في إدارة نهائي كأس تونس لكرة الصالات للرجال، منذ موسمين، كما حكّمت على المستوى المحلي لفريــق الصــم والبكم ضمن البطولة التونسية، وهذه المرة الأولى التي تشارك في إدارة مباريــات للاعبي الأولمبياد الخــاص من أصحاب الهمــم «الإعاقــة الذهنية».