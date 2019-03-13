الغفلي: حقّقت حلمي بتقديم برنامج رياضي

المصدر: Ⅶ دبي ـ عزالدين جاد الله

من أرض الإخوة الإنسانية جئنا باسم السلام والحب والخير نلتقي، أتينا لنرسم معاني الود والإخاء، أتينا لنبرهن للعالم أن النجاح هو انعكاس الفريق الواحد، قلتم عنا فرسان التحدي، قلتم عنا ذوي الإرادة، قولوا عنا ما شئتم ولكن تأكدوا بأن لا مستحيل أمام تحقيق أحلامنا سوى القدر.. بهذه الكلمات يقدم الإعلامي الإماراتي أحمد الغفلي برنامجه الأولمبياد الخاص مشاركاً زملاءه عبر قناة أبوظبي الرياضية، في أول ظهور لمقدم برامج رياضية عبر قنواتنا العربية من ذوي الإعاقة البصرية.

تجارب

يقول الإعلامي أحمد الغفلي في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي»: لقد سبق لي أن خضت تجارب إذاعية وأخرى تليفزيونية وكانت هناك تجارب لبعض الزملاء الإعلاميين من أصحاب الهمم، لكن لم يسبق أن قدمت قنواتنا الرياضية العربية، إعلامياً من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية على الهواء مباشرة، في تجربة رائدة تبنتها قناة أبوظبي الرياضية.

وأضاف: «لقد كان تقديم برنامج رياضي عبر الشاشة المرئية حلم بالنسبة لي لطالما راودني منذ عام 2013، وبفضل قناة أبوظبي الرياضية تحقق الحلم، فأنا عاشق للرياضة شغوف بكرة القدم الأوروبية، وخصوصاً كرة القدم الإنجليزية، حيث أشجع فريق تشيلسي لكن أحب المان سيتي وبالدرجة الأولى فأنا برشلوني حتى النخاع».

ابتكار

وقال الإعلامي أحمد الغفلي: «لماذا لا نقدم دولتنا التي طالما عرفت بالإبداع والابتكار بطريقة مختلفة كون الأولمبياد الخاص في حد ذاته حدثاً استثنائياً، لذا بادرت بالاتصال بإدارة البرامج في قنوات أبوظبي، ومباشرة تبنى الأخ يعقوب السعدي الفكرة وأعطاني الثقة من خلال تقديم برنامج الأولمبياد الخاص برفقة مجموعة من الزملاء على قناة أبوظبي الرياضية».

مهارات

وفي رده على سؤال»البيان الرياضي«عن مصيره في قناة أبوظبي الرياضية بعد انتهاء الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، قال:»هذا الأمر يعود لإدارة القناة وسأحاول إثبات نفسي وأن تستمر التجربة، وأن تكون الإمارات سباقة في تقديم مهارات أصحاب الهمم في المجال الرياضي كرة القدم وغيره كما عودتنا دائماً. وأضاف: هناك اهتمام كبير من قيادتنا الرشيدة بأصحاب الهمم بتمكينهم في مختلف المجالات، ونشعر بتفاؤل كبير في هذا الجانب، والمخرجات خلال الفترة المقبلة ستكون أكبر مما نتوقع.

وقال: «طموحاتي كثيرة في عام 2019، وبفضل الله حققت واحدة منها بتقديم برنامج تلفزيوني رياضي، وأنا الآن بصدد البدء في الماجستير، وهناك أمور كثيرة في بالي، والانخراط في المجال الرياضي حلم أكبر وأسعى لأن أقدم الإمارات بصورة مختلفة».

وفي رده على سؤال عن كتابته لأغنيتي «نحن أصحاب الهمم» وأغنية افتتاح بطولة الألعاب الإقليمية في أبوظبي العام الماضي، قال: «إن هذا الأمر أقل ما يمكن للمرء أن يقدمه للوطن وهذا شرف وفخر كبير بالنسبة لي أن أعبر بما يجيش في خاطري حباً في بلدي».

شكر

وأشاد الإعلامي أحمد الغفلي بانضمامه للعمل ضمن طاقم قنوات أبوظبي، مؤكداً أن الزميل الإعلامي يعقوب السعدي حريص جداً أن يكون قريباً من الجميع وكذلك طاقم الإعداد، وكان التخوف من كيفية قراءة المادة على الهواء، لكن باستخدام التكنولوجيا المساعدة عن طريق قارئ الشاشة كصوت عبر الأجهزة الذكية سهل المهمة.