ساعات ذكية تراقب صحة المشاركين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يقدم الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 للآلاف من الرياضيين المشاركين والقادمين من مختلف أرجاء العالم، الفرصة لمراقبة أدائهم والمحافظة على مستواهم ولياقتهم البدنية وأحوالهم الصحية، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات الرياضية القابلة للارتداء. حيث يمكن لكل واحد من 7500 رياضي خلال الحدث الإنساني والرياضي الأكبر على مستوى العالم استخدام الساعة الذكية الحديثة طوال فترة الألعاب العالمية.

وحتى الوقت الحالي، فإن الرياضيين من أكثر من 150 دولة مشاركة في المنافسات يستخدمون ما يزيد على 5 آلاف ساعة ذكية، كما أكدوا استفادتهم من استخدام هذه الأجهزة وتأثيرها الإيجابي عليهم.

وتساعد هذه الساعات المزودة ببطاقات سيم ذكية، في تعقب مواقع الرياضيين، وحساب عدد الخطوات التي يمشونها يوميًا، كما أنها تراقب معدل ضربات القلب، وتقدم بيانات متعلقة بالرياضة عن الصحة والسلامة.

وبالاعتماد على هذه الأجهزة، سيتمكن الرياضيون والمدربون من تحقيق أقصى فائدة خلال التدريبات والاستعداد للمنافسات خلال الألعاب العالمية بأفضل شكل.

وتساعد الأجهزة ذات الوزن الخفيف والقابلة للارتداء المدربين والفرق الطبية على مراقبة صحة الرياضيين من خلال تحديد أي طارئ أو أمر يستدعي الاهتمام والتدخل بكل سرعة وسهولة، مثل ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة.