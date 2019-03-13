إسعاف دبي تحشد طاقاتها لدعم الأولمبياد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

كشف خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن جاهزيتها مع الشركاء في اللجنة الطبية لتقديم الدعم اللازم لضيوف الدولة ضمن فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها الدولة في الفترة من 1 حتى 21 مارس 2019.

وتضم اللجنة الطبية للأولمبياد الخاص كلاً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي وشرطة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومبادلة للرعاية الصحية.

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وقال الدراي: حريصون على نجاح هذا الحدث الرياضي الكبير من خلال التعاون مع شركائنا وضمان تقديم الدعم لأصحاب الهمم المشاركين في الحدث والوفود المرافقة والمتفرجين، لافتا الى أن الإسعاف كانت حاضرة في مطارات دبي 1،2،3 إضافة الى مطار آل مكتوم التي استقبلت 1500 لاعب ولاعبة إضافة الى 4000 فرد من أعضاء الوفود يمثلون 194 دولة إضافة الى تأمين أماكن إقامتهم في 20 فندقا بدبي.

وأوضح أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وبالتعاون مع وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي ساهمت في تغطية تسليم الشعلة الأوليمبية السبت والأحد الماضيين، مشيرا إلى أن المؤسسة ساهمت وبالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتخطيط فعاليات (المدن المضيفة) في ثلاثة مواقع هي برواز دبي في اليوم الأول ودبي بارك في اليوم الثاني والقرية العالمية في اليوم الثالث والأخير، كما شملت التغطية المدن الشمالية بواقع توفير 7 سيارات إسعاف في الشارقة و4 في عجمان و4 في رأس الخيمة و4 في الفجيرة و4 في أم القيوين كما نظمت المؤسسة محاضرات لنحو 694 مسعفا وفني طب طارئ لتدريبهم على التغطية المثالية وكيفية التعامل مع اللاعبين من أصحاب الهمم، وتوعيتهم بأهمية البطولة وضرورة أن يكونوا على مستوى الحدث في التغطية والاستجابة السريعة وتلبية نداءات اللاعبين والمتفرجين وأعضاء الوفود حال أي طارئ، كما خصصت المؤسسة ما يقرب من 75 مركبة إسعافية من بينها مركبات الخدمة الخاصة وهي المخصصة لأصحاب الهمم بنسختها الجديدة المتطورة، مؤكدا أن نحو 380 مسعفا ومسعفة جاهزون للاستجابة السريعة خلال الحدث الرياضي العالمي.

وقال الدراي إن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ستقوم بتغطية فعاليات البطولة في مجمع الشيخ حمدان للسباحة ونادي ضباط الشرطة، وستساهم مع الشركاء في خروج البطولة بأفضل تغطية وأجمل صورة معبرة عن الإمارات الناهضة وشعبها الكريم وقيادتها الحكيمة.