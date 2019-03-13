بن نخيرات: رسالة الأولمبياد تتماشى مع مبادئ الدولة

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبدالله

عبّر حمد بن نخيرات العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، العضو المنتدب لنادي العين الرياضي الثقافي، عن تقديره وامتنانه لتنظيم الإمارات للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، مبيناً أن القيم والمبادئ التي تتضمنها رسالة الأولمبياد الخاص تتماشى مع مبادئ الدولة ونهجها، وأعرب في كلمته خلال استقبال شعلة الأمل، أول من أمس، باستاد هزاع بن زايد، عن عميق سعادته باستقبال أعضاء اللجنة المنظمة والوفود المشاركة في الحدث العالمي الكبير.

وقال: «الجميع ينتظر ويتشوّق لوصول الشعلة للعاصمة أبوظبي لبدء المنافسات التي تظهر قدرات ومواهب المتنافسين من أصحاب الهمم ليكونوا مصدر فخر وإعزاز لهم ولوطنهم فأصحاب الإرادة لا يقف أمامهم مستحيل».