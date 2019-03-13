عبد الملك: اتحاد التنس جاهز للمساهمة بأفضل صورة في المنافسات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للتنس جاهزيته الكاملة للمساهمة بأداء دوره بأفضل صورة في منافسات الأولمبياد الخاص الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 14-21 مارس الحالي.

وكانت منافسات بطولة التنس قد انطلقت يوم أمس عبر إقامة دور التقييم الذي يشارك فيه 170 لاعباً ولاعبة من 44 دولة، وتشمل إقامة منافسات الفردي والزوجي والزوجي المختلط التي تجمع أصحاب الهمم مع أقرانهم الأسوياء، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى خمسة مستويات بحسب الإمكانات الفنية.

ومن جانبه عبر أحمد عبدالملك أهلي نائب رئيس الاتحاد عن سعادة أسرة اتحاد التنس للمشاركة في التنظيم، مؤكداً أن الاتحاد سخّر كل إمكاناته لدور تنظيمي بارز في الأولمبياد الخاص، حيث تم تأمين 32 حكماً محلياً وتأهيلهم.