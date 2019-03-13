«محطة الاتحاد للقطارات» تشهد احتفالية شعلة الأمل

المصدر: Ⅶ الظفرة - البيان الرياضي

استقبلت مديرية شرطة منطقة الظفرة «شعلة الأمل» التي طافت في أبرز معالم منطقة الظفرة الأكاديمية والتراثية والسياحية، أمس يحملها «حماة الشعلة» من ضباط شرطة إماراتيين ودوليين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب رياضيي الأولمبياد الخاص ضمن طوافها في دولة الإمارات. وكان في استقبال «شعلة الأمل» في كورنيش المرفأ الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة، والعقيد محمد عبيد بوعلي، رئيس لجنة الأولمبياد الخاص في إمارة أبوظبي، وعدد من الضباط، وحشد جماهيري كبير.

وكانت «شعلة الأمل» استهلت جولتها من أمام مجمع بينونة الأكاديمي، في مدينة زايد، وكان في استقبالها الدكتور عبد الرحمن الحمادي، مدير معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والمقدم سالم بخيت الهاملي، مدير مركز شرطة مدينة زايد، وعدد كبير من طلاب المدارس، وانتقلت إلى حصن الظفرة لتكمل مسيرتها إلى قطار الاتحاد لتصل في ختام جولتها بمنطقة الظفرة إلى كورنيش المرفأ، وذلك ضمن رحلتها الإنسانية عبر مدن وإمارات الدولة.

فعاليات

وأقيمت بمناسبة وصول الشعلة احتفالات وفعاليات متنوعة شارك فيها عدة جهات، حيث كان في استقبال «شعلة الأمل» الفرقة الموسيقية للشرطة، والموروث الشرطي، وفرقة عيالة، وفرقة حربية، والسيارات الفارهة، وخيالة الشرطة، والدراجات الهوائية، وبيوت الشعر، فضلاً عن تنظيم برامج طلابية وتراثية وأكلات شعبية. وعبر المقدم سالم بخيت الهاملي، مدير مركز شرطة مدينة زايد عن سعادته بوصول «شعلة الأمل» إلى منطقة الظفرة، والتي تحمل ضمن رسالتها القيم الإنسانية النبيلة، مشيراً إلى أن مديرية شرطة منطقة الظفرة وضعت كل الإمكانيات البشرية والفنية لإنجاح استضافة شعلة الأمل في منطقة الظفرة ضمن المرحلة الأخيرة من مراحل التمهيد لانطلاق بطولة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 قبيل وصولها إلى أرض ميدان زايد الرياضية إيذاناً ببدء البطولة.

حدث

وأوضح الهاملي، أن الفرق الشرطية والأمنية تحرص على تأمين هذا الحدث العالمي المميز لضمان مرور انسيابي ناجح للشعلة بأهم المواقع والمعالم في منطقة الظفرة ومنها إلى العاصمة أبوظبي، وتعزيز أهداف مسيرة شعلة الأمل الإنسانية والرياضية التي تجمع مختلف الشعوب والثقافات على أرض الإمارات. وذكر أن مسيرة شعلة الأمل تعتبر الرسالة الحقيقية للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، والتي تؤكد قدرات أصحاب الهمم، الذين تحدوا الإعاقة وحققوا المستحيل في كافة الميادين والمجالات، وأثبتوا تميزهم وتفوقهم على كثير من الأصحاء.

يذكر أن «شعلة الأمل» ستصل إلى العاصمة أبوظبي اليوم، لتختتم رحلتها بالوصول إلى استاد مدينة زايد الرياضية خلال حفل الافتتاح الرسمي لتعلن في الـ (14) من مارس بداية الأولمبياد الخاص، الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

احتفال

على جانب أخر، أقامت شركة الاتحاد للقطارات، احتفالاً في موقع شركة الاتحاد للقطارات في المرفأ بمنطقة الظفرة، لاستقبال شعلة الأمل الخاصة بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 الذي تستضيفه الدولة في الـ 14 من الشهر الجاري، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات دي بي، وعدد من موظفي الشركتين.

فخر

وعبرت قيادات شركة الاتحاد للقطارات عن فخرها بأن تكون إحدى المحطات المهمة في مسار شعلة الأمل، هذا الرمز الأولمبي، الذي يجسد أسمى قيم الصداقة والتسامح والسلام، خاصة وأن دولة الإمارات توجه رسالة تسامح وإنسانية للعالم أجمع باحتضانها فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

مشروع

يُعبر اختيار موقع شركة الاتحاد للقطارات في المرفأ بمنطقة الظفرة ضمن جولة شعلة الأمل في الدولة، عن مدى أهمية مشروع قطار الاتحاد لدولة الإمارات بما يمثله من مشروع وطني رائد يربط إمارات الدولة، ويربط دولة الإمارات بدول مجلس التعاون الخليجي.