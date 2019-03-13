تطبيق لجدول مسابقات الألعاب العالمية

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

أطلقت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 جدولًا كاملًا بكافة المنافسات التي تشهدها المرافق الرياضية التسعة في دولة الإمارات على التطبيق الإلكتروني الخاص بالألعاب العالمية. ويمكن لمستخدمي الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد و «IOS»«تحميل التطبيق المتوفر على متجري «جوجل بلاي» و«أبل ستور».

وتستقطب الألعاب العالمية التي تقام في سبعة مرافق رياضية بالعاصمة أبوظبي ومرفقين رياضيين في دبي، أكثر من 7500 رياضي للتنافس على الميدالية الذهبية.

هذا وستقام مراسم افتتاح واختتام فعاليات الأولمبياد الخاص في استاد مدينة زايد الرياضية الذي سيستضيف أيضًا العديد من المنافسات للأولمبياد الخاص وهي كرة القدم والتنس والبولينغ، بينما ستقام خلال الفترة ذاتها مباريات كرة الطائرة الشاطئية على شاطئ الكورنيش. ويستضيف ملعب ياس لينكس أبوظبي للغولف كافة منافسات الغولف، بينما تشهد حلبة مرسى ياس مسابقات ركوب الدراجات، ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت في مرسى ياس يستقبل رياضتي التجديف والقوارب الشراعية.

في دبي يستضيف نادي ضباط شرطة دبي مسابقات ألعاب القوى في الفترة ما بين 16-20 مارس، بينما تقام منافسات السباحة في مجمع حمدان الرياضي من 15 إلى 20 مارس، والسباحة المفتوحة بـ(لا مير) في 16 مارس.