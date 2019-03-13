وثيقة الخلوة دعم لمستقبل الأبطال

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

أشادت مريم عثمان المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، بخلوة الهمم بالتزامن مع تنظيم الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية في أبوظبي 2019 وثمارها في استشراف مستقبل هذه الفئة، وشحذ قدرات أصحاب الهمم ليكونوا أفراداً منتجين فاعلين ومؤثرين في المجتمع، وقالت: «من ينظر إلى محاور الخلوة يستشرف بوضوح فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسعي الدولة الحثيث إلى تأهيل ودمج وتمكين أصحاب الهمم بكل كفاءة واقتدار».

وثيقة

وأضافت: «لعل وثيقة خلوة أصحاب الهمم التي وقعا عليها، والتي تتضمن 31 مبادرة وبرنامجاً وطنياً تدعم مستقبل أصحاب الهمم، يؤكد أن الإمارات في التشريع سابقة عصرها، وأنها ما عادت دولة توقيع فقط وإنما دولة تشريع، وسباقة في كافة الاتفاقات الدولية والمعاهدات الأممية والبروتوكولات الاختيارية منها، والتي تضمن حقوق هذه الفئة وتصون كرامتها، تقدمت الدولة لتكون سبّاقة في التشريع من خلال تبنيها مبادرات وقوانين تتفوق على العالم بأسره».

مسميات

وأكدت المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، أن البعض اعتقد أن تسمية أصحاب الهمم كانت مجرد رغبة في تغيير المسميات، لكن اهتمام القيادة الرشيدة بهذه الفئة أوضح المرامي الحقيقية النبيلة وهي دمج وتمكين أصحاب الهمم وتحفيز قدراتهم واستكشاف مهاراتهم وصقلها وتنميتها بالتدريب والرعاية.