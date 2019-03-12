مياو «ملك البساط» في لندن

المصدر: Ⅶ لندن - البيان الرياضي

توج الأسطورة البرازيلي من أصل ياباني باولو مياو بلقب «ملك البساط»، ضمن منافسات النسخة الرابعة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، واختتمت أول من أمس على صالة كوبر بوكس أرينا بمجمع الملكة إليزابيث الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن.

وفاز مياو على 6 من أساطير العالم في الوزن الخفيف على التوالي بالأدوار التمهيدية، ونصف النهائي والنهائي، وخلال 3 ساعات فقط.

وحضر الختام سميرة الرميثي عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والدكتور أحمد مصبح الكعبي، وأحمد العبدولي، وعبد الله الكعبي من سفارة الدولة في لندن، وطارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، وجوستافو أوليفييرا رئيس الاتحاد البريطاني للعبة، وقام ممثلو سفارة الدولة في لندن، بتتويج الفائزين في حفل أسطوري، وبعد الإعلان عن فوز مياو في النهائي على اللاعب الأمريكي ايزاك دودرلين، انفجر في البكاء لمدة لا تقل عن 10 دقائق، وبعدها أكد لوسائل الإعلام أنها لحظة استثنائية في حياته، وأن لقب «ملك البساط» طالما كان حلماً بالنسبة له ولأسرته وكل محبيه، لا سيما في بطولة مثل هذه، يوجد بها أبرز وأهم اللاعبين والأساطير في العالم.

نجاح البطولة

وقال أحمد العبدولي الملحق السياسي لسفارة الإمارات في لندن، والذي حضر المنافسات، وكان متفاعلاً جداً مع النزالات: أنا لاعب جوجيتسو حزام أزرق، وسبق لي أن شاركت في بطولات عدة في أبوظبي، قبل أن ألتحق بعملي الدبلوماسي، وقد شاركت في جولة لندن العام قبل الماضي، كلاعب حزام أبيض في وزن 77 كغ، وحينها كنت أمثل فريق مركز تدريب أبوظبي في صالة مبادلة أرينا، والآن بحكم ظروف عملي، لا أشارك في البطولات، وعن انطباعه عن جولة لندن هذا العام، قال: أبوظبي غراند سلام، بطولة عالمية تنتقل من نجاح إلى نجاح للعام الرابع على التوالي، وهي أفضل دعاية للإمارات وأبوظبي خارج حدودها، وهذا العام الإقبال كان كبيراً على المشاركة، وأهمية هذه البطولة، أنها تنظم في عواصم مهمة حول العالم، ويشارك بها أقوى أبطال العالم، وهي مبادرة تتبناها أبوظبي واتحاد الإمارات للجوجيتسو، تعكس الوعي بقيمة الرياضة وقدرتها على التواصل مع الشعوب، تجمع الكل تحت مظلة واحدة.

برنامج الموسم الخامس للبطولة

* الجولة الأولى: موسكو (روسيا) يومي 15 و16 يونيو عام 2019 ــ أرينا تريامف.

* الجولة الثانية: طوكيو (اليابان) يومي 27 و28 يوليو 2019 ــ صالة أوتا للألعاب الرياضية.

* الجولة الثالثة: لوس آنجلس (الولايات المتحدة الأمريكية) 21 و22 سبتمبر 2019 - مركز جالن.

* الجولة الرابعة: ريو دي جانيرو (البرازيل) أيام 1 و2 و3 نوفمبر 2019 ــ كاريوكا أرينا.

* الجولة الخامسة: أبوظبي (الإمارات) أيام 16 و17 و18 يناير 2020 - ساحة مبادلة.

* الجولة السادسة: لندن (المملكة المتحدة) يومي 7 و8 مارس 2020 - ملعب بوكس بوكس.