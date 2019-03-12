«حديقة الإمارات» تستضيف الفرق المشاركة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استضافت حديقة الإمارات للحيوانات في أبوظبي، مجموعة من أطفال الفرق المشاركة في بطولة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019، وذلك لقضاء يوم زاخر بالمتعة والمغامرة، وصنع ذكريات لا تنسى، بدأت الزيارة بجولة متكاملة في مختلف أرجاء الحديقة، تضمنت منتزه الحياة البرية، وموكب الرئيسيات، وممر الأفاعي، وبيت الزواحف، وحديقة الزرافات، وحديقة الفلامينغو، وحديقة الطيور، وحديقة التربيت على الحيوانات. كما استمتع الضيوف الصغار بعروض تعليمية وترفيهية متنوعة، متبوعة بإمكانية إطعام الحيوانات والتفاعل معها.

من جانبها، أكدت رهف الجابر مديرة الفعاليات لدى حديقة الإمارات للحيوانات: «لقد تشرفنا بزيارة أولئك الرياضيين في عمر الشباب لحديقة الإمارات للحيوانات. فنحن نعتقد أن ربط الأطفال بالحياة البرية، وتمكينهم من لقاء الحيوانات وجهاً لوجه، يتيح لهم الفرصة للتفاعل معها في بيئاتها الطبيعية، مكتسبين مزيداً من المعلومات حولها من منظور أفضل».

وواصلت حديثها قائلة: "لقد كانت هذه الفعالية من الأنشطة المثيرة للأبطال الصغار قبيل مشاركتهم في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019، الذي سيقام في الفترة ما بين 12 لغاية 21 مارس في أبوظبي. نحن نقدم دعمنا المتكامل للفرق، ونتمنى لكافة الفرق المشاركة تحقيق الفوز، وخاصة منتخبات الإمارات المشاركة في أكبر حدث إنساني على الإطلاق.