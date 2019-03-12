تنظيم جولة سياحية للوفود المشاركة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

نظّمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، السبت الماضي، جولة سياحية شاملة، لتعريف ممثلي الفرق الرياضية المشاركة في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية - أضخم حدث رياضي إنساني لعام 2019 - بأبرز المعالم الثقافية والسياحية للإمارة. شارك في الجولة التعريفية ممثلون عن 39 دولة مشاركة في الأولمبياد الخاص، وتضمنت زيارة متحف اللوفر أبوظبي، وقصر الحصن، والمجمع الثقافي، وجامع الشيخ زايد الكبير، مجلس المشرف، وحديقة الإمارات للحيوانات، وقرية أبوظبي التراثية، إضافة إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة ألعاب الهيلي، وحديقة العين للحيوانات بمنطقة العين.

ثقافات

زارت الوفود المشاركة في الأولمبياد الخاص أيضاً، عدداً من مدارس أبوظبي، ضمن إطار برنامج «تبنّي دولة»، حيث قام البرنامج بإقران المدارس في جميع أنحاء الإمارة مع البلدان المشاركة في الأولمبياد الخاص، ما أتاح لطلاب المدارس التفاعل مع هذه الفعالية العالمية، وشجّعهم على التمعن في قيم وثقافات الأمم المتنافسة.

تنظيم

ويشهد الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي، الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشاركة 7.500 رياضي، يتنافسون في 24 رياضة أولمبية، مع مشاركة غير مسبوقة من 192 دولة، ما يجعلها الدورة الأشمل والأكبر عبر 50 عاماً من تاريخ الأولمبياد الخاص.