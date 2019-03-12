خليل عبدالواحد: أصحاب الهمم شاركوا بـ10 لوحات فنية

المصدر: Ⅶ دبي-عزالدين جاد الله

أكد خليل عبدالواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية بهيئة دبي للثقافة والفنون، أن أصحاب الهمم من مختلف الجنسيات شاركوا بعشر لوحات فنية منتقاة بأقلامهم وإبداعاتهم الخاصة، حيث تم اختيار المواهب بدقة واحتضانها ورمزت أعمالهم الفنية إلى الأولمبياد الخاص.

واحتفلت إمارة دبي أول أمس بختام مشاركتها الناجحة في برنامج المدن المضيفة التي استقبلت خلالها 4018 شخصاً من 51 دولة مشاركة في الأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية أبوظبي 2019 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتزامن مع انتهاء جولة شعلة الأمل بدبي التي جابت جميع إمارات الدولة وانتقالها إلى العاصمة أبوظبي إيذاناً ببدء البطولة، وتخلل حفل الختام الذي شهدته القرية العالمية بدبي، عروض فلكلورية ثقافية عالمية، بدأت بتراث الإمارات وعدد من العروض الأخرى.

هدف

وأضاف خليل عبدالواحد، إن الهدف الأسمى من الأولمبياد الخاص هو السير على خطى قيادتنا الرشيدة في رفع وعي الجمهور حول الإعاقة الذهنية ما يعزز روح الأولمبياد الخاص في جميع أنحاء الإمارات وكذلك يعكس للوفود المشاركة في الألعاب العادات والتقاليد الإماراتية. وقال: «قررنا جمع عدد من الفنانين الموهوبين والمهتمين بأعمال فنون أصحاب الهمم في حب دبي بالقرية من أجل نشر مواهبهم في الفنون التطبيقية والأمر الذي أدهشنا أننا اكتشفنا أكثر من موهبة بين الوفود المشاركة».

كما أشار إلى أن الهدف من اختيار القرية هو تمكين رياضيي الأولمبياد الخاص من التعايش مع الأجواء والإمكانيات التي تتواجد فيها، كاشفاً أن الورشة التي تمت إقامتها خلال مركز مواهب وشارك بها عدد الموهوبين من مختلف الجنسيات.