الفجيرة تُكرم ضيوفها في ختام الفعاليات

المصدر: Ⅶ الفجيرة - البيان الرياضي

اختتمت فعاليات برنامج المدن المضيفة في الفجيرة أول من أمس، وأقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مجمع زايد الرياضي بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأقيم حفل عشاء في فندق السيجي بالفجيرة حضره الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي حيث تم تكريم رعاة البرنامج والوفود الرياضية التي مثّلت جنسيات ودولاً مختلفة من حول العالم هي؛ نيبال، مكّاو، ليختنشتاين، مولدوفا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، آيسلند، جزر فارو، النرويج، السويد، وماينمار.

وألقت الوفود المشاركة كلمات عبرت من خلالها عن سعادتها بالاستضافة والحفاوة والأنشطة الثرية الذي تضمنها البرنامج وكان أبرزها الزيارات الميدانية، حيث تعرف الوفود على ثقافة دولة الإمارات عامةً والفجيرة خاصةً.

فعاليات

وشهد اليوم الثاني من البرنامج الذي نظمته اللجنة المحلية المنظمة في الفجيرة فعاليات متنوعة شملت زيارات للوفود الرياضية إلى عدد من مدارس الفجيرة، حيث تم تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية وفقرات تراثية وثقافية شارك فيها أعضاء الوفود، كما استضاف مجمع زايد الرياضي برنامجاً مسائياً حافلاً من العروض الشعبية والفقرات التراثية التثقيفية والألعاب الرياضية والورش المبتكرة التي تفاعل معها الضيوف والمشاركون.

يذكر أن فكرة تصميم «المدن المضيفة» جاءت لتعزز التبادل الثقافي بين الشعوب والثقافات التي تمثلها الوفود الرياضية من جميع أنحاء العالم قبل مشاركتهم في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.