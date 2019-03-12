حميد بن عمار: نستلهم من الأبطال دروساً في العزيمة

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان الرياضي

شهد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، الرئيس الفخري لبرنامج المدن المضيفة في إمارة عجمان، مساء أمس، في حديقة العلم الحفل الختامي لبرنامج المدن المضيفة في الإمارة أكبر برنامج تبادل ثقافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تضمن عدة فعاليات ثقافية ومجتمعية خلال الفترة من 8 لغاية 11 مارس، بحضور وفود 9 دول مشاركة في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية و 414 رياضياً.

وأكد الشيخ حميد بن عمار، في كلمة ألقاها في الحفل الختامي، أن استضافة دولة الإمارات للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، يعكس المكانة المتميزة التي وصلت إليها دولتنا بين دول العالم في مجال دعم ورعاية أصحاب الهمم، هذه الفئة التي لا زالت تبهرنا دوماً بإنجازاتها وعطائها. وأوضح: نحن في إمارة عجمان فخورون بالمشاركة في برنامج المدن المضيفة، هذا البرنامج الذي شكّل جسراً للتواصل مع كافة المجتمعات، وأتاح لنا تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز العلاقات المشتركة والتعرف على عادات وتقاليد الشعوب.

كما أعرب عن فخره بالرياضيين المشاركين في الأولمبياد الخاص قائلاً: إننا نفتخر بكم، تماماً كما تَفتخِر بكم بلدانُكم، وإننا نسْتلهِم منكم الدروس في الإصرار والعزيمة، ونتمنى لكم تحقيق الانتصارات التي تليق بعطائكم.

وأشاد بجهود اللجنة التوجيهية وفرق عمل الأولمبياد الخاص بإمارة عجمان والمتطوعين في تنفيذ ووضع برنامج متكامل للوفود، ينقل لهم صورة إيجابية وجميلة حول إرث الإمارات الأصيل من عادات وتقاليد عربية بكل فخر واعتزاز، مثمناً دور الجهات الحكومية في إمارة عجمان على مشاركتها الفعالة في استضافة الحدث.

فخر

من جهتها، أكدت ديما الشامسي نيابة عن اللجنة التوجيهية في إمارة عجمان، مشاعر الفخر باستضافة الإمارة لبرنامج المدن المضيفة، وأضافت: إن إمارة عجمان بدعم وبتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، فخورة بدعم الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019 أكبر حدث إنساني تستضيفه العاصمة أبوظبي، الذي عكس ثقة العالم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت أن مشاركة إمارة عجمان في برنامج المدن المضيفة، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز وعي المجتمع لاستيعاب ودمج أبنائنا وأخواننا أصحاب الهمم العالية، لنحقق استراتيجية المدينة النموذجية الشاملة للجميع، وكانت لنا فرصة عظيمة باستضافة الأبطال من مختلف أنحاء العالم في ربوع إمارة عجمان لنؤكد مبادئ دولتنا في المحبة والتآخي ورسالة تسامح نبثها للعالم أجمع.

محطات

تم خلال الحفل الختامي عرض فيلم قصير يوثق أهم محطات الوفود في برنامج المدن المضيفة في إمارة عجمان، وتكريم رؤساء الوفود المشاركة والجهات الحكومية المساهمة والراعية للبرنامج.

وشارك في برنامج المدن المضيفة في عجمان وفود من 9 دول تمثلت في التشيك، وفلسطين، والبرتغال، وأوكرانيا، وتركمانستان، وألبانيا، والدنمارك، بالإضافة إلى جورجيا، وسلوفاكيا، وضمت 414 رياضيا مشاركا من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية.

وتضمن برنامج المدن المضيفة على مدار أربعة أيام مجموعة من الأنشطة المتنوعة الثقافية والترفيهية التي شملت زيارات لمواقع سياحية وتعليمية خلال الفترة من 8 حتى 11 مارس؛ بهدف تعريف أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية في الألعاب على العادات والتقاليد الإماراتية، ونشر ثقافة المشاركة والتفاعل المجتمعي، حيث نظمت زيارة إلى أكاديمية عجمان تم خلالها إقامة العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وتقديم العروض الفولكلورية لدول الوفود المشاركة، كما نظمت زيارة إلى فيستفال لاند ومتحف عجمان، وقدمت لهم فقرات تعكس المعاني والقيم الوطنية الأصيلة.